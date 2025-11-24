Brandweer Winschoten rukte zondag drie keer uit

WINSCHOTEN – Gisteren is brandweer Winschoten voor twee branden en een melding van koolmonoxide uitgerukt.
Om 14.53 uur is brandweer Winschoten uitgerukt voor de melding van koolmonoxide in een woning aan de Nassaustraat in Winschoten. Ook kwam een ambulance ter plaatse. De bewoner is naar een ziekenhuis gebracht. Tijdens metingen is er geen koolmonoxide aangetroffen. Waardoor de bewoner onwel was geworden is niet bekend.
Om 15.40 uur werd aan de Dassenwissel in Winschoten een brand gemeld. Er werd meteen opgeschaald naar middelbrand. De brandweer van Winschoten en Oude Pekela gingen ter plaatse. De brand woedde in een garage bij een woning. Er kwam veel rook vrij. De brand was ontstaan bij de lader van een auto, welke snel door de brandweer van Winschoten is afgeblust. Brandweer Oude Pekela hoefde niet in actie te komen. De brandweer heeft de garage geventileerd en er werd nog een meting uitgevoerd.
Rond kwart voor acht werd bij een woning aan de Boschsingel in Winschoten een schoorsteenbrand gemeld. Brandweer Winschoten ging met een tankautospuit en de hoogwerker ter plaatse. De brand was snel onder controle. Niemand raakte gewond.