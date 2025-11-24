Burgemeester Jaap Kuin ontbijt met inwoners Pekela

OUDE PEKELA – Het was nog donker toen vanochtend twaalf inwoners binnendruppelden voor het burgemeestersontbijt. In de Raadszaal schoven zij aan bij burgemeester Jaap Kuin en wethouders Ellen van Klaveren en Reiny Kuiper voor een gezond en gezellig begin van de dag.
Na een korte opening door de burgemeester was het tijd om aan te vallen aan al het lekkers op tafel. Een boterham met kaas, een bekertje yoghurt of een gekookt eitje: er was voor ieder wat wils.
Naast kennismaken gingen de gesprekken ook over een gezonde leefstijl. Inwoners hoorden waar ze terechtkunnen voor ondersteuning bij het verbeteren van hun gezondheid. Tegelijkertijd gaven zij de medewerkers van de gemeente waardevolle tips om deze hulp zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Eén van de inwoners: “Ik ben een actief persoon en merkte dat ik wat stram begon te worden. Daarom ben ik gaan sporten bij Zempo. Naast dat ik me weer fitter voelde, leerde ik er ook nieuwe mensen kennen.” Zo zie je maar dat sporten niet alleen goed is voor je gezondheid, maar ook nieuwe sociale contacten oplevert!
Het burgemeestersontbijt is één van de activiteiten die in het kader van de campagne Appeltje Eitje werd georganiseerd. Met Appeltje Eitje willen we laten zien dat gezond eten niet alleen mogelijk is, maar ook gemakkelijk, betaalbaar en lekker kan zijn.
Met een gevulde maag, nieuwe inzichten én een voorzichtig streepje daglicht keerden de Pekelders weer huiswaarts.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela