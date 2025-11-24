Dressuurmenners openen wintercompetitie bij De Woudruiters in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Afgelopen zaterdag is in Vlagtwedde de eerste wedstrijddag van de wintercompetitie voor dressuurmenners verreden. De wedstrijd werd georganiseerd door de Manege De Woudruiters Menners Groep en vormde de officiële start van het nieuwe menseizoen.
De deelnemers reden in meerdere klasses dressuurproeven die werden beoordeeld op harmonie, impuls, souplesse en nauwkeurigheid. Gedurende de dag presenteerden de combinaties verzorgde en technisch sterke proeven. De jury sprak waardering uit voor het niveau en de veelzijdigheid van het deelnemersveld.
De wedstrijd werd in een rustige en sportieve ambiance verreden, waarbij zowel beginnende als meer ervaren menners vertegenwoordigd waren. De organisatie van De Woudruiters Menners Groep kijkt tevreden terug op een geslaagde openingsdag. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de duidelijke wedstrijdopzet verliep het programma soepel. De accommodatie in Vlagtwedde bood goede omstandigheden voor zowel deelnemers als publiek.
Vervolg van de wintercompetitie
De mencompetitie in Vlagtwedde wordt de komende maanden voortgezet met de volgende wedstrijddagen: 10 januari 2026 – Horses2Fly-wedstrijd (open voor alle menners, telt mee voor de competitie) 21 februari 2026 – Finale dressuurmencompetitie 28 & 29 maart 2026 – Indoor Kampioenschap Dressuur De Woudruiters hopen opnieuw op een sterke opkomst en een sportieve voortzetting van het seizoen.
Fotograaf Freerk Boskers legde de gehele wedstrijddag vast. Het volledige fotoalbum, inclusief sfeerbeelden en actiemomenten, is beschikbaar via zijn website: www.freerkboskersfotografie.nl .
Bron en foto’s: Freerk Boskers