Gemeente Westerwolde organiseert gezellige kennismakingsavond voor nieuwe bewoners

SELLINGEN – Donderdag werd voor nieuwe inwoners van de gemeente Westerwolde een gezellige kennismakingsavond georganiseerd.
Burgemeester Jaap Velema opende de avond, gevolgd door een quiz van raadslid Wilt Meendering. Wist je bijvoorbeeld dat Westerwolde gemiddeld 788 telefoontjes per week krijgt?
Daarna ontdekten inwoners op de infomarkt alles over lokale organisaties, toerisme en de teams. Ze namen een kijkje in het klantcontactcentrum, de raadzaal en zagen hoe de buitendienst een riool ontstopt.
Bron en foto’s: Gemeente Westerwolde