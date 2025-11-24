Graansilo Watermann in Bad Nieuweschans krijgt nieuwe functie als uitkijktoren en belevingsplek

BAD NIEUWESCHANS – Graansilo Watermann in de Oude Remise in Bad Nieuweschans krijgt een nieuwe functie als uitkijktoren en museale belevingsplek. Dat werd op 21 november bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in de oude remise in Bad Nieuweschans.
Historische waarde
De graansilo werd in 1939 gebouwd en is een rijksmonument. Sinds 1 oktober 2025 is de silo officieel in bezit van de gemeente Oldambt. De gemeente heeft het pand aangekocht vanwege zijn historische waarde en zijn zichtbare locatie in het landschap. De graansilo wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming als uitkijktoren en museale belevingsplek. In de silo wordt de geschiedenis van de graanrepubliek op een aantrekkelijke, interactieve manier verteld.
Impuls
De restauratie en herbestemming worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van €1,49 miljoen vanuit het Erfgoedprogramma van de provincie Groningen. De gemeente Oldambt ziet dit project als een impuls voor het toerisme en bredere ontwikkeling in Oost-Groningen.
Bron: Gemeente Oldambt
Foto’s: Kyan Daniëls