GRONINGEN – Het centrum van de stad Groningen komt al in kerstsfeer.
Begin vorige week is de kerstboom voor het stadhuis op de Grote Markt geplaatst. Het is dit jaar een grote boom van ruim 20 meter. Hij werd een week eerder in Eelde gekapt. Evenals voorgaande jaren werd de keuze voor de boom gemaakt door Louis van der Tuin van de Groningen City Club. Van der Tuin (72) had de keuze uit vijftien bomen. Hij heeft er dertien jaar voor gezorgd dat er een grote boom op de Grote Markt stond, maar daar stopt hij nu mee.
De verlichting in de boom gaat op 6 december, als Sinterklaas weer uit het land is, aan.
Van 28 november t/m 4 januari wordt de binnenstad omgetoverd tot een fonkelend decor van Wintergoud, hét winterevenement boordevol activiteiten. Dan keren de ijsbaan, reuzenrad en de grote kerstbal weer terug naar de Grote Markt. De opbouw is inmiddels gestart. Langs het Hoge en Lage der A wordt weer WinterWelvaart (met tientallen historische schepen en tal van activiteiten) georganiseerd. In het hele centrum, van het Hoge der A tot aan de Grote Markt, wordt een grote kerstmarkt gehouden. Klik HIER voor het programma.
Foto’s: Jan Doornkamp