Hoe kunnen we in Groningen weer veilig uitgaan?

GRONINGEN – Drank, drugs en geweld, uitgaan in Groningen gaat de laatste jaren steeds vaker gepaard met ernstige incidenten. Steeds meer mensen voelen zich onveilig. Het actieplan Veilig Uitgaan van de gemeente moet daar verandering in brengen. Hoe krijgt Groningen de geest weer in de fles? En heeft het plan kans van slagen?
In Newsnight at the Grand op maandag 1 december bespreken we het aanvalsplan met onder meer met Arjan Hof, hoofd Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Groningen en horeca-ondernemer Geeske Smid.
Een uitgebreid onderzoek in opdracht van de gemeente naar het nachtleven in Groningen van begin dit jaar bevestigde dat er steeds vaker sprake is van geweld, grensoverschrijdend sexueel gedrag en dat een grote groep mensen zich onveilig voelt. Het was aanleiding voor de gemeente voor een actieplan. Een hele waslijst aan voornemens. Zo moet er een zwarte lijst komen voor horeca-bezoekers die zich
misdragen, zodat ze nergens meer naar binnen kunnen. Ook wordt overwogen om de binnenstad voor langere tijd aan te wijzen als een zogenoemd veiligheidsrisicogebied, zodat de politie en andere handhavers gemakkelijker kunnen optreden.
Wanneer: maandag 1 december, Grand Theatre in Groningen.
Het begint om 20:00 uur. Kaarten bestel je hier: https://newsnight.nl/1-december-hoe-
wordt-uitgaan-in-groningen-weer-veilig/
Over Newsnight
Newsnight at the Grand is een initiatief van Diepduik Media in samenwerking met de Groninger Internet Courant en Grand Theatre Groningen. De redactie van Newsnight is onafhankelijk.
Bron en foto’s: Diepduik Media