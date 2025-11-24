Indringend psychologisch drama After the Hunt in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 1 december wordt de film ‘After the Hunt’ getoond in Filmhuis vanBeresteyn. De meeslepende thriller zet toeschouwers op scherp met een gelaagd en uiterst actueel verhaal, gedragen door een sterrencast met onder anderen Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Chloë Sevigny en Michael Stuhlbarg.
In ‘After the Hunt’ kruipt Julia Roberts in de huid van een gerespecteerde hoogleraar die geconfronteerd wordt met morele dilemma’s, zowel in haar persoonlijke leven als op de universiteit waar ze lesgeeft. Wanneer een van haar meest getalenteerde studenten (Ayo Edebiri) een collega (Andrew Garfield) beschuldigt van ongepast gedrag, raakt zij verwikkeld in een web van loyaliteit, integriteit en onverwerkte herinneringen. Terwijl de situatie escaleert, dreigt een donker geheim uit haar verleden naar buiten te komen.
Het scenario is geschreven door Nora Garrett en levert een intens en spannend drama op dat de grenzen van verantwoordelijkheid, macht en waarheid onderzoekt.
Datum: Maandag 1 december 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn