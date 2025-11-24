DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen zaterdag 15.00 en zondag 14.30 uur is bij een woning aan de Am Jüdischen Friedhof in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De dader sloeg met een steen het raam van de buitendeur in en probeerde binnen te komen. Dit lukte niet. De schade wordt op 100 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie Meppen te bellen 05931/9490.
Bunde
In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie om 3.25 uur tijdens een controle van een internationale bus op de parkeerplaats Bunderneuland een 29 jarige Italiaan aangehouden. Tegen de man was een arrestatiebevel wegens mishandeling uitgegeven. Hij moest nog een boete van 1.500 euro betalen. Omdat hij dit bedrag niet kon voldoen is hij overgebracht naar een gevangenis, waar hij de komende 25 dagen mag verblijven.
Zondagmorgen werd om 5.00 uur op dezelfde parkeerplaats in een bus ook een 36 jarige Albaniër aangehouden. Hij werd wegens inbraak gezocht. De man is zondagmiddag voorgeleid en vervolgens naar een gevangenis gebracht.
Lathen
De politie van Lathen is op zoek naar de eigenaren van twee fietsen. De fietsen, die bij het treinstation werden aangetroffen, zijn vermoedelijk afkomstig van diefstal. Het betreft twee zwarte damesfietsen met een lage instap, waarvan bij de ene fiets het mandje verbogen is. De eigenaars worden verzocht contact op te nemen met de politie van Lathen via 05933/924570.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland