Nieuw kantoor Rabobank Stadskanaal officieel geopend

STADSKANAAL – Het nieuwe kantoor van Rabobank Zuid-Oost Groningen aan de Navolaan 15 in Stadskanaal is vanmiddag feestelijk geopend. Tijdens het open huis, dat van 13.00 tot 17.00 uur plaatsvond, kregen bezoekers de gelegenheid om het moderne en frisse onderkomen te bekijken. Het voormalige kantoor aan de Hemendwarsweg 2 sloot vorige week vrijdag definitief zijn deuren.
De officiële opening zou oorspronkelijk worden verricht door burgemeester Klaas Sloots, maar vanwege ziekte moest hij verstek laten gaan. Wethouder Goedhart Borgesius nam de honneurs waar en verrichtte de openingshandeling.
Directeur Coöperatieve Rabobank Groninger Land, Edwin van Houselt, benadrukt het belang van de verhuizing: “Met de verhuizing naar Navolaan 15 in het centrum van Stadskanaal zetten we een mooie stap richting een toekomstbestendige manier van werken. Een compact kantoor met een goed energielabel, ingericht met oog voor comfort en efficiëntie, helemaal passend bij wie we zijn als Rabobank.”
Een kantoor dat uitnodigt tot ontmoeting
Het nieuwe kantoor is ingericht als een toegankelijke ontmoetingsplaats waar klanten gemakkelijk binnen kunnen lopen. Naast extra werkplekken en spreekkamers biedt het ruimte voor persoonlijke gesprekken en samenwerking. Hoewel veel bankzaken tegenwoordig online worden geregeld, blijft Rabobank inzetten op persoonlijk contact. Medewerkers zijn dagelijks aanwezig voor hulp bij dagelijkse bankzaken en zaken die niet digitaal kunnen worden geregeld, zoals een volmacht. Voor hypotheek-, vermogens- en ondernemersadvies kunnen klanten op afspraak terecht.
Openingstijden nieuw kantoor
- Maandag: 13.00 – 17.00 uur
- Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur
Foto’s: Catharina Glazenburg