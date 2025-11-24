Pekelder windhonden renclub bestaat 100 jaar

OUDE PEKELA – De windhonden renclub Pekela (PWRC) in Oude Pekela viert begin volgend jaar het 100-jarig bestaan. De exacte datum is 2 januari 2026.
Op 4 januari houdt de jubilerende vereniging een receptie. Dit evenement vindt in de middaguren plaats in de eigen kantine op het renbaancomplex aan de plaatselijke Zaaiweg. Inmiddels is een commissie bezig met de organisatie van diverse activiteiten, waaronder een foto-expositie, het samenstellen van een jubileumboek en het verkrijgen van het predicaat “Koninklijk”. Mocht deze aanvraag worden gehonoreerd, dan organiseert de club later in het jaar een feestelijke uitreiking. Clubs en bedrijven in Nederland die de 100-jarige leeftijd bereiken mogen een dergelijk verzoek indienen. Uiteindelijk beslist de Koning.
Volgens bestuurslid Wubbe Heidekamp staat het hele jaar 2026 in het teken van het eeuwfeest, met onder anderen een aantal extra wedstrijden op de eigen baan. De PWRC is de oudste vereniging in zijn soort in Nederland.
Bron: Tammo Tillema