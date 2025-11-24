Politie ontdekt hennepkwekerij in Pekela

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 24 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER KOUD | WAT ZON EN EEN BUI

Het wordt een wisselend bewolkte dag met soms misschien een kleine bui, maar meestal droog weer en gaandeweg de dag komen er zonnige perioden bij. Het waait veel minder hard dan gisteren want er is maar windkracht 2 tot 4 uit zuidwest tot zuid en later is er weinig wind. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 5 á 6 graden.

Vannacht is het de meeste tijd ook nog droog met een paar opklaringen, en daarin kan tijdelijk mist ontstaan. Maar morgen is het meestal bewokt en vooral in de middag en avond kan het af en toe gaan regenen. Maximumtemperatuur morgen opnieuw rond 5 graden, minima vannacht rond +2.

Woensdag is er af en toe zon en valt er een enkele bui. Dat is met een zwakke tot matige wind, draaiend van noordwest naar zuidwest. Donderdag gaat die wind toenemen en dat geeft een paar dagen met veel bewolking en regelmatig wat regen, én maxima van 6 tot 8 graden. Voorlopig komt er dus geen sneeuw meer, mogelijk is er alleen wat nachtvorst aan de grond.