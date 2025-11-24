Politie ontdekt hennepkwekerij in Pekela

PEKELA – Op maandag 24 november werd door Politie Ommelanden Midden, in samenwerking met wijkagenten, een instap gedaan bij een pand in de gemeente Pekela. Dit naar aanleiding van een onderzoek aangaande een mogelijke hennepkwekerij. Tijdens de instap werd inderdaad een in werking zijnde kwekerij aangetroffen. Nader onderzoek leerde dat het ging om 324 planten.
De hennepkwekerij is geruimd en tegen de verdachte zal proces-verbaal opgemaakt worden. Hij zal op een later moment een verklaring af mogen leggen op het politiebureau.
Bron: Politie Ommelanden Midden