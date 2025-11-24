Ryan Boersbroek succesvol met 4e plaats op NK-dammen voor benjamins

HOORNAAR, WINSCHOTEN – Damclub Winschoten gaf zaterdag 22 november met een vijfkoppige delegatie acte de préséance op het NK dammen voor benjamins in het Zuid-Hollandse Hoornaar.



De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) had daar namelijk de finale van het NK-benjamins gepland. Plaats van handeling was de grote zaal van “Het Bruisend Hart” in het van oorsprong middeleeuws dorp, waarbij de deelnemers zich mochten verheugen in een grote publieke belangstelling. Onder toeziend oog van KNDB-jeugdcommissielid



Danny Staal uit Groningen werkten de 18 deelnemers vervolgens 9 ronden “Zwitsers systeem” af, onder een speeltempo van ongeveer 25 minuten per ronde. Kampioen werd de 8-jarige Julian Kok van Damclub de Waardammers uit Hoornaar met 15 punten, tweede werd, kampioen van vorig jaar, Ypharo Posthumus van Damclub Roden/Leek met 14 punten en derde Nolan van Schayck van Damclub WSDV uit Wageningen met 12 punten.



De 8-jarige Ryan Boersbroek uit Winschoten en lid van Damclub Winschoten viel met een keurige 4e plaats en 11 punten net buiten het podium van de jongens. Kampioen bij de meisjes werd overigens Floortje Potgieter van Denk en Zet uit Westerhaar met 14 punten.

In het totaalklassement (meisjes en jongens) legde Ryan trouwens beslag op de 6e plaats.

Eén groep

De 9 meisjes en 9 jongens vormden voor deze NK-finale één groep. De eerste ronde werd door loting vastgesteld waarna de computer deze rol overnam en de spelers aan elkaar koppelde. Bij het “Zwitsers systeem” spelen in principe de deelnemers met een gelijk aantal punten, na elke ronde, tegen elkaar. Ryan begon met een verliespartij tegen de latere kampioen bij de meisjes, Floortje Potgieter uit Westerhaar om in de 2e en 3e ronde te winnen. De 4e ronde verloor Ryan tegen de latere kampioen bij de jongens Julian Kok om vervolgens te winnen tegen Jonah Kortenhorst. Daarna bleek Elohim Jansen te sterk, gevolgd door een goede puntendeling met Anne Fleur Korevaar. Tenslotte perste Ryan er nog een eindsprintje uit dat het maximale resultaat van 4 punten opleverde. Eerst winst tegen Collin van de Veen uit Den Helder en in de laatste ronde een verrassend knappe zege tegen de titelhouder van vorig jaar Yphora Posthumus uit Leek. Voorwaar een keurige prestatie, mede door een gerichte training. De prijzen werden na afloop uitgereikt door MF Danny Staal uit Groningen, met de vermelding dat alle deelnemers met een beker huiswaarts keerden.

Eindstand finale NK-benjamins voor jongens

Julian Kok, Damclub De Waardammers 15 punten Ypharo Posthumus, DC Roden/Leek 14 punten Nolan van Schayck, WSDV Wageningen 12 punten Ryan Boersbroek, DC Winschoten 11 punten Elohim Jansen, HDC Hoogeveen 10 punten Bastiaan de Bruijn, De Waardammers 9 punten Miron Medvedev DC Tilburg/Eindhoven 8 punten Collin van de Veen, HDC Den Helder 7 punten Tim van der Avoort, DC IJmuiden 0 punten

Evelyn Boersbroek pakt zilver

Als nevenactiviteit stond een zogenaamde Regio-cup voor jeugdspelers gepland in dezelfde locatie. Hier namen 42 jeugdspelers aan deel. Met de deelname van Aurelia Schalley uit België kreeg het toernooi zelfs een internationaal tintje. Groep 1 bestond uit 6 spelers die een zogenaamd rondtoernooi afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 10 minuten + 10 seconden bonus per zet”. Groep B en C werden elk gevormd door 8 spelers met een speeltempo van “Fischer 10 + 5”. Groep D bestond uit 10 spelers die onder een speeltempo van “Fischer 5 + 5” een rondtoernooi afwerkten. Tenslotte groep E met 5 meisjes en 5 beginners, die zonder klok speelden. Hier legde de 10-jarige Evelyn Boersbroek uit Winschoten, met goed opgezette partijen, beslag op een uitstekende 2e plaats in de meisjescategorie met 13 punten uit 9 partijen en derde in het totaalklassement.



Kampioen werd hier Mattanja Kooi uit Bodegraven. De prijzen werden tenslotte uitgereikt door Jan Voortman, schooldamcoördinator van de KNDB. De nummer 1, 2 en 3 een beker en de overige deelnemers een medaille compleet met lint.

Bron: Geert Lubberink