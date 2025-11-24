Samen op Wielen organiseert Opkikkertjestour – Kersteditie

VEENDAM – Op zaterdag en zondag 13 en 14 december rijden verschillende sportieve, snelle, lawaaiige, getunede en verlichte kerstauto’s door Veendam, Wildervank, Zuidwending en Ommelanderwijk – een episch spektakel dat je niet wilt missen. Voor tijdens én na de rit is er veel entertainment, muziek en plezier – een avond vol licht, kleur en kerstmagie!
De stoet met auto’s groeit met de minuut en wordt een ongekend spektakel in Veendam! Veiligheid en comfort staan voorop: de rit is door de gemeente goedgekeurd, de auto’s mogen versierd en verlicht deelnemen, er is een vergunning, verkeersregelaars en EHBO zijn aanwezig, en de chauffeurs rijden voorzichtig.
Op 13 december is de tocht voor kinderen
Uw kind wordt de gehele rit begeleid door de aangewezen chauffeur en er is een kleine pauze waarin uw kind wordt voorzien van drinken en wat lekkers. De organisatie is aanwezig en alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ieder kind wordt voorafgaand aan de rit gekoppeld aan een chauffeur om de veiligheid en begeleiding te garanderen. De route gaat langs verzorgingshuizen, verpleeghuizen en begeleid wonen complexen, zodat iedereen kan meegenieten van dit prachtige kerstfeest.
Datum: zaterdag 13 december Tijd: 18.00 – ca. 20.30 uur
Aanmelden: renit09@hotmail.com Ovv: Aanmelding kind – Kersteditie. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens: Naam kind: Leeftijd kind: (minimaal 6 jaar) Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: Eventuele allergieën of belangrijke opmerkingen: Na aanmelding ontvangt u per mail alle praktische informatie voor de avond zelf, zoals het exacte startpunt en aanvullende instructies. Mocht u nog vragen hebben, dan hoort de organisatie dat graag. Deelname is gratis. Helaas kunnen kinderen die zich melden en niet hebben opgegeven niet deelnemen.
Ditzelfde is op 14 december voor de ouderen
Wil je zelf mee rijden? Meld je snel aan want VOL = VOL! Aanmelden kan bij Ingrid (liefst per mail!) renit09@hotmail.com Stuur de mail o.v.v chauffeur kersteditie Met daarin: – Je naam – Kenteken van de auto – Of je een deelnemer (kind/oudere) mee kan nemen – op welke dag of beide dagen dat je mee wilt rijden Aanmelding is verplicht!
Bron: Team Samen op Wielen – Opkikkertjestour Kersteditie