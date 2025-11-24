Website Collectie Groningen feestelijk gelanceerd tijdens Dag van de Digitalisering

GRONINGEN – Op vrijdag 21 november is tijdens de Dag van de Digitalisering in de Niemeyerfabriek in Groningen de vernieuwde website CollectieGroningen.nl feestelijk gelanceerd. De lancering werd verricht in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de musea die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan het grote digitaliseringsproject waarbij zij gezamenlijk tienduizenden collectiestukken toegankelijk maakten voor een breed publiek.
Met de vernieuwde website kan iedereen nu online struinen door bijna 60.000 gedigitaliseerde objecten uit tientallen Groningse musea. Van kunst tot gebruiksvoorwerpen, van archeologie tot maritiem erfgoed: de collecties van deelnemende musea zijn nu op één centrale plek te doorzoeken en te doorbladeren.
Collectie Groningen tijdelijk ook ‘offline’ te beleven
Als onderdeel van de lancering is de website vanaf woensdag 26 november tijdelijk ook in fysieke vorm te bewonderen in de tentoonstelling Collectie Groningen: Offline in de Niemeyerfabriek. In deze expositie zijn tientallen objecten uit de deelnemende musea in het echt te zien. Elk object is gekoppeld aan het digitale platform, waardoor bezoekers zowel de fysieke aanwezigheid van het stuk als de online context en verhalen kunnen ervaren.
De tentoonstelling is vormgegeven door het Groningse ontwerpduo Paul & Albert, bekend om hun ruimtelijke en verhalende tentoonstellingsconcepten. Hun ontwerp vertaalt de beleving van het online dwalen door de website naar de fysieke ruimte, met een open opstelling en verrassende verbindingen tussen de objecten.
Samenwerking van Groningse musea
De digitalisering en ontsluiting van de collecties is het resultaat van een meerjarige samenwerking tussen negentien musea uit de provincie Groningen, ondersteund door Erfgoed in Groningen en diverse partners op het gebied van digitaal erfgoed. Dankzij deze gezamenlijke inspanning kunnen bezoekers nu een groot deel van het Groninger erfgoed online ontdekken, vergelijken en verdiepen.
Tentoonstelling – praktische informatie
Collectie Groningen: Offline
Locatie: Niemeyerfabriek, Groningen
Openstelling: 26 november t/m 12 december 2025 | Wo – do – vr | 13.00 – 17.00 uur
Toegang gratis
Bron: Erfgoed in Groningen
Foto’s: Pjotr Wiese