Westerwolde doorstaat sneeuwjacht en wint in Engelbert

ENGELBERT, VLAGTWEDDE – Bar en boos was het wat het weer betreft in met name de laatste twintig minuten van het duel tussen Engelbert en Westerwolde, zondagmiddag 23 november op het sportpark in Engelbert.

Nadat er vanaf het eerste fluitsignaal van invaller arbiter Bos een koude, harde zuidwesten wind over het plaatselijke sportpark joeg, was het gedurende het slot van de wedstrijd moeilijk te harden op en rond het meer en meer glibberig wordende kunstgrasveld. Maar kort nadat Westerwolde in deze min of meer aangekondigde sneeuwjacht via een ongelukkig eigen doelpunt van een Engelbertspeler op een 3 – 1 voorsprong was gekomen, vond Bos het welletjes. Volgens het scorebord was er nog vijf minuten te spelen, maar om de veiligheid van spelers en begeleiding (en misschien ook wel die van het publiek) te garanderen, stuurde de leidsman iedereen iets vervroegd en zonder al te veel protest naar de warme kleedkamer. Dit alles in de wetenschap dat Westerwolde voor het eerst in deze competitie voor minimaal een week aan de leiding gaat in de vierde klasse B.

Mede omdat het duel deze zondagmiddag pas om 14.30 begon en de door de naderende sneeuwbuien steeds donker wordende lucht, werden halverwege de eerste helft de lampen rond het veld al ontstoken. Tot dat moment viel er in aanvallend opzicht nog niet veel bijzonders te noteren, zij het dat Westerwolde zich iets meer kleine scoringskansen wist te creëren dan tegenstander Engelbert. Bij vlagen werd er met behoorlijk wat tegenwind op prima wijze gecombineerd en wist men op deze manier regelmatig in de nabijheid van doelman Koen Iwema van Engelbert te komen. Maar de sluitpost van de thuisploeg had vooralsnog weinig zin zich deze middag te laten passeren en wist dan ook middels een aantal prima reddingen het scorebord lang op 0 – 0 te houden. Tot drie minuten voor het rustsignaal. Via een prima lopende aanval wist Frank Riks met zijn eerste assist van deze speelmiddag René v.d. Laan te bereiken. Vrij voor doelman Iwema schoot laatstgenoemde de bal diagonaal strak in de voor hem verre hoek: 0 – 1. Niet lang daarna floot arbiter Bos, die de touwtjes deze middag strak in handen had, voor een voor iedereen welkome pauze van vijftien minuten.

De tweede helft was nog maar “koud” begonnen, of het was opnieuw raak voor Westerwolde. Opnieuw wist alleskunner Frank Riks goalgetter René v.d. Laan te bereiken en in de 48e minuut wist deze doelman Iwema voor de tweede keer te verschalken: 0 – 2. Engelbert zat niet bij de pakken neer en in een steeds heviger worden sneeuwbui kwam men van tijd tot tijd dichter bij het doel van de Vlagtwedders. En het was dan ook captain Mo Aref die namens de ploeg van oud Westerwolde-trainer Loek Swarts de aansluitingstreffer achter doelman Timmer van Westerwolde schoot. Na een foutieve beslissing van scheidsrechter Bos een ingooi overduidelijk niet aan Westerwolde toe te kennen, maar aan Engelbert, werd juist uit deze goede aanval gescoord: 1 – 2. En dat enige tijd later de technische leiding van de thuisploeg zich enigszins druk maakte over een niet gegeven strafschop in hun voordeel, was best te begrijpen. Maar Westerwolde maalde daar niet om en trok ook nu nog weer veelvuldig ten aanval. En misschien dat het de sneeuw is geweest waardoor de eindstand op het scorebord kwam te staan. Het was Jasper van der Heide die de bal op zijn doelman terugspeelde, dit niet naast het doel deed en daarmee de op zijn verkeerde been staande sluitpost van Engelbert het nakijken gaf: 1 – 3. En zoals al gememoreerd, vrij snel hierna besloot arbiter Bos de wedstrijd vroegtijdig te beëindigen, hetgeen door zowel Westerwolde als Engelbert als een goede beslissing werd beschouwd.

Door deze derde overwinning op rij en het gelijke spel van Veelerveen in en tegen Muntendam, namen de roodwitten de leiding in de tussenstand voorlopig over. Dit wel met de opmerking dat men één wedstrijd meer heeft gespeeld dan de buren van over de brug en de nummers drie tot en met vijf op de ranglijst. En het moge ook duidelijk zijn dat de overwinning van deze middag een prima start betekent van de tweede periode. Iets wat volgende week een vervolg kan krijgen als in eigen huis de topper tegen Buinen wordt gespeeld. Met nog twee wedstrijden tot de winterstop zou het zo maar kunnen dat Westerwolde op een erg plezierige manier kan overwinteren. En als Westerwolde met dezelfde inzet die deze middag ten toon werd gespreid, de resterende wedstrijden tegen respectievelijk Buinen en BNC oppakt, kan dat zo maar het geval zijn. Overigens, de wedstrijd tegen Buinen begint zondag 30 november gewoon om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Tim Huls – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Luca Kiers – Julian Smid (70e min. Merijn te Velde) – Kevin van der Laan – Sander van Hoorn – Frank Riks – René van der Laan – Lars te Bokkel (70e min. Joran Luijten)

Scheidsrechter: Dhr. B. Bos

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 40 (en de rest in de kantine)

Bron en foto’s: HJ Pleiter