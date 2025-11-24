Wie worden de (Leutje) Knoalster en de (Leutje) Westerwolder van het jaar?

STADSKANAAL, SELLINGEN De redactie van Kanaalstreek Ter Apeler Courant en het Streekblad houdt weer de verkiezing van de Knoalster van het jaar en de verkiezing van de Westerwolder van het jaar.

De verkiezing wordt georganiseerd samen met de gemeente Stadskanaal en de gemeente Westerwolde. Welke inwoners worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal en van de gemeente Westerwolde begin januari in de schijnwerpers geplaatst?

Puike prestatie

De kandidaten hebben ‘een puike prestatie geleverd of ze hebben hun gemeente op de kaart gezet’.

Een absolute voorwaarde is dat de aangemelde mannen en vrouwen in de gemeente Stadskanaal of in de gemeente Westerwolde wonen.

Aanmelden

Kandidaten voor de twee verkiezingen Knoalster van het jaar en Westerwolder van het Jaar kunnen tot en met zondag 30 november worden aangemeld via de mail Paul.abrahams@mediahuis.nl

Nóg een verkiezing

Voor de tweede keer vindt de verkiezing Leutje Knoalster en Leutje Westerwolder plaats. Lezers van deze krant kunnen (hun) kinderen tot 18 jaar aanmelden voor de verkiezing.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal en de gemeente Westerwolde. Wie neemt het stokje over van Stan Boels uit Mussel en Raymon Hummel uit Ter Apelkanaal.

Wie komen in aanmerking?

Wie komen in aanmerking voor de verkiezing? Een sporter die een nationale jeugdtitel in de wacht heeft gesleept, een kind dat al jarenlang armbandjes maakt en verkoopt voor het goede doel, een meisje dat elke woensdagmiddag boodschappen doet voor haar gehandicapte buurvrouw, een jongen die iedere zaterdagmorgen zwerfvuil opruimt in zijn woonomgeving. Het zijn slechts enkele willekeurig gekozen voorbeelden.

Kandidaten aanmelden

Kandidaten kunnen met een uitgebreide motivatie tot en met zondag 30 november worden aangemeld via de mail paul.abrahams@mediahuis.nl

U wilt meer informatie? Bel dan 06-25147406.

Lekker Anderz Puur Genieten

De finalisten van de verkiezing Knoalster van het Jaar en Westerwolder van het Jaar krijgen om te beginnen een heerlijke attentie aangeboden van Lekker Anderz Puur Genieten.

Ook onder de lezers die in de laatste twee weken van december een stem gaan uitbrengen wordt een attentie van Lekker Anderz Puur Genieten verloot.

Bron: Paul Abrahams