Auto botst tegen boom in Ter Apel

TER APEL – Rond elf uur vanmorgen is in Ter Apel een auto tegen een boom gebotst.
Het ongeval vond plaats op de Westerstraat. De bestuurder is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
