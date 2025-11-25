Gewonde man aangetroffen aan de Tussenklappen OZ in Muntendam

MUNTENDAM – Rond 06:30 uur vanmorgen is aan de Tussenklappen OZ in Muntendam een gewonde man aangetroffen.
Ter plaatse bleek dat de persoon gewond was geraakt bij een steekincident. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en achtergrond van de melding.
Het slachtoffer betreft een 36-jarige man zonder geregistreerde woon- of verblijfplaats. De man werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident.
Bron: Politie Groningen