Gratis cadeaus uitzoeken bij de winkel van Stichting Sintstee

STADSKANAAL – De afgelopen weken is er door veel mensen speelgoed, boeken en spelletjes gedoneerd voor de Sinterklaasactie van Stichting Sintstee. Dankzij al die gulle donaties kan de cadeauwinkel deze week voor het eerst open, zodat inwoners gratis zelf Sinterklaascadeaus kunnen uitzoeken voor hun kinderen.
Kies in alle rust cadeaus die bij jouw kind passen
In de winkel kan iedereen op zijn of haar gemak rondkijken en iets moois uitzoeken voor de kinderen. Er is volop keuze uit speelgoed, boeken, puzzels en spelletjes. De vrijwilligers zijn aanwezig om te zorgen dat iedereen met mooi ingepakte cadeaus naar buiten gaat. De cadeauwinkel bevindt zich in het voormalige VVV-kantoor bij het busstation (Navolaan 15).
Openingstijden om cadeaus uit te zoeken
• Donderdag 27 november – 18.00 tot 21.00 uur
• Vrijdag 28 november – 09.00 tot 12.00 uur
• Maandag 1 december – 18.00 tot 21.00 uur
Voor wie is de cadeauwinkel?
De vrijwilligers van Sintstee zetten zich in om ervoor te zorgen dat elk kind in de omgeving van Stadskanaal een fijn Sinterklaasfeest kan vieren. Voor veel gezinnen is dat door geldzorgen helaas niet vanzelfsprekend. Iedereen die het nodig heeft, is welkom in de winkel.
“Het is geweldig om te zien hoe gul mensen hebben gedoneerd,” zegt Gertjan Kamst, voorzitter van Sintstee. “We hopen dat veel ouders en verzorgers langskomen om iets moois uit te zoeken voor pakjesavond.”
Meer informatie op de Facebook-pagina van Sintstee of op www.sintstee.org.
Bron: Anne Prins