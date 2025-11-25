DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren vond omstreeks 13.30 uur op de Erste Wiek-verbinding, richting de Gronewoldstraße, een verkeersongeval plaats. Volgens de eerste bevindingen wou een zwarte Audi linksaf slaan naar de Russenweg. Een grijze Mercedes haalde de Audi, De wagens kwamen met elkaar in botsing. De materiële schade wordt geschat op circa € 10.000. Niemand raakte gewond. De politie Papenburg verzoekt getuigen die het incident hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over de grijze Mercedes, contact op te nemen via 04961 / 926-0.
Tussen vrijdag 15.00 en maandag 9.45 uur is aan de Industriehafen-Süd bij een snackwagen ingebroken. Er zijn levensmiddelen, waaronder verschillende dranken, vleeswaren en koffie, gestolen. De totale schade bedraagt 350 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.
Haren
Tussen zondag 23 november 22.00 en maandag 24 november 7.00 uur is een onbekende automobilist tegen een muur van een woning aan de Neue Düne gereden. De automobilist is er vervolgens vandoor gegaan. De politie van Haren verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932 / 72100.
Weener
Vanmiddag werd de brandweer van Weener gealarmeerd voor een bedrijfsongeval in een loods aan de Dr.-Werner-Klingele-Straße. Een medewerker was in een twee meter diepe container gevallen. Toen de brandweer arriveerde was hij aanspreekbaar; zijn collega’s waren bij hem. De grootste uitdaging voor de hulpverleners was om de gewonde man snel en veilig te bevrijden. Volgens plaatsvervangend brandweercommandant Ewald Spengel werd direct een technische reddingsoperatie gestart. Er werd gebruikgemaakt van een reddingbrancard en een evacuatieharnas. Met behulp van een mobiele hoogwerker konden de brandweerlieden de medewerker veilig en voorzichtig uit de container tillen. Na de succesvolle redding verleenden ambulancemedewerkers de eerste medische hulp. De gewonde man werd vervolgens per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. (bron: brandweer Weener)
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland