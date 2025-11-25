WESSINGHUIZEN – Lin wil graag informatie over haar bet-bet-overgrootmoeder die als heks is verbrand op de Giezelbaarg



Lin Woldendorp is op zoek naar meer informatie over de geschiedenis van haar familie, een familie waarin iets indrukwekkends is gebeurd.

Tijdens de zoektocht van Lin haar opa en een oom naar de stamboom van de familie kwamen zij uit in onze regio en daarbij ontdekten zij een trieste geschiedenis.



Lin haar bet-bet-overgrootmoeder, met de naam Hille Willems, kwam uit Onstwedde.

Dertien generaties geleden in 1589 is Hille gevangen genomen omdat zij werd verdacht van hekserij.

Tijdens de rechtszaak in de Burcht in Wedde, onderging ze de beruchte waterproef in de gracht rondom de Burcht. Men werd in het water gegooid en men bleef leven dan was men een heks, als men zonk, dan niet.

Hille bleef dus drijven en, hoe tragisch ook, ze werd enkele dagen later alsnog verbrand op de Giezelbaarg in Wessinghuizen, daar waar meerdere vermeende heksen om het leven kwamen.



Van 1566 tot 1594 was Matthias Ort drost van Westerwolde.

Drosten hadden veel macht in Westerwolde: zij spraken recht en waren verantwoordelijk voor de financiën. Zij hielden nauwkeurig de inkomsten en uitgaven bij, o.a. zoals de notabelen en geestelijken aan onkostenvergoeding ontvingen. Zij werden rijk van deze “rechtszaken”.



Lin raakte gefascineerd door dit verhaal en is een onderzoek gestart dat begon met een bezoek aan de Burcht in Wedde.

Daarbij kwamen wel enkele feiten aan het licht, maar zij wil graag nog wat meer informatie.



1. Dankzij de Drost is de rechtszaak nog te achterhalen. Zij is wel benieuwd of de officiële papieren van deze rechtszaak nog bestaan (het procesdossier en de rekeningen).

2. Bij archeologisch onderzoek werd in 2008 nog een verbrand stukje schedel gevonden. Hoogstwaarschijnlijk van een van de verbrande ‘heksen’. Zij is wel benieuwd naar waar dit stukje schedel nu is, en of ze deze eventueel kan fotograferen.

3. Ook is zij op zoek naar fysieke elementen uit die tijd; wellicht klederdracht, kruiken waar mensen mee rondliepen, etc etc.

4. Ook zou ze graag illustraties uit die tijd, die een beeld laten zien van hoe het er in die tijd uitzag, Bijvoorbeeld portretten van mensen, illustraties van de burcht, illustraties van huizen waar mensen woonden in de omgeving van de burcht of in Onstwedde.

Mijn overgrootmoeder woonde op Onstwedde 8, dat is nog terug te vinden.

5. Ook is ze opzoek naar een illustratie / schilderij van de Drost (Matthias Ort) van die tijd.

Onder zijn toeziend oog begonnen in mei 1587 de gruwelijke heksenprocessen.

6. Heks betekent “hexe” het betekent ook “wijze vrouw”. Een vrouw die o.a. veel wist van kruiden, genezing, de dorpsgenezer.

Zijn er mensen die nog over kennis bezitten van deze oude religie / volksreligie/ heling/ genezing?

Zij zou dat erg mooi vinden.

U kunt haar bereiken via haar website www.linwoldendorp.com.



Geert Smit