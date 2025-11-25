Monument tegen seksueel geweld onthuld in Rosarium Winschoten

WINSCHOTEN – Van 25 november tot 10 december kleurt de wereld oranje. In deze periode vragen landen wereldwijd aandacht voor het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook de gemeente Oldambt doet mee aan deze campagne genaamd Orange the World van de Verenigde Naties. Op deze eerste dag van de campagne werd in het Rosarium het nationaal monument tegen seksueel geweld onthuld en stonden aanwezigen stil bij het belang van veiligheid en respect.

Wethouder Gert Engelkens: “Geweld tegen vrouwen en meisjes komt nog altijd te vaak voor. Met Orange the World willen we laten zien dat geweld, in welke vorm dan ook, nooit normaal is. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen – thuis, op straat, op het werk en bijvoorbeeld bij de sportvereniging.”

“Je veilig kunnen voelen, is erg belangrijk. Altijd en overal. Daarom vind ik het ook heel belangrijk om mensen daar bewust van te maken, aan te spreken op gedrag, maar ook steun te bieden aan slachtoffers. Dat was voor mij ook reden om ambassadeur te worden van het Gronings offensief,” vult burgemeester Cora-Yfke Sikkema aan.

In het Rosarium werd vanmiddag door Olcay Gulsen en Suzanne Harms van No Need to Hide het nationaal monument tegen seksueel geweld onthuld. Het monument bestaat uit drie bronzen beelden, een moeder met haar dochter, die staan voor kracht, herstel en verbinding. Het derde beeld stelt een gehurkte jongen voor. Hij staat voor eenzaamheid, pijn en schaamte. Het monument is gemaakt door Natasja Bennink. De vrouwen die voor het monument model hebben gestaan zijn slachtoffer van seksueel geweld. De beelden staan op een bronzen plaat, waarop teksten staan die door Groningers in klei zijn gekerfd en later in brons zijn gegoten.

Bij de onthulling spraken ook Regeringscommissaris Mariëtte Hamer, Frida Pathuis van No Need to Hide, staatsecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg Nicki Pouw-Verweij, Commissaris van de Koning René Paas en burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Olcay Gulsen is ambassadeur van de campagne Orange the World, die vandaag op de Internationale dag van geweld tegen vrouwen van start ging. Zij is ervaringsdeskundige; haar vader was gewelddadig binnen het gezin.

Het monument in Winschoten is een initiatief van de stichting No Need to Hide, die opkomt voor slachtoffers van seksueel geweld en het actieprogramma Gronings offensief tegen seksueel geweld van de GGD Groningen.

Orange the World zichtbaar in Oldambt

In deze periode zijn in Oldambt verschillende gebouwen en plekken oranje verlicht:

het gemeentehuis

de toren van de Marktpleinkerk

de molens in Winschoten

de fontein op het Oldambtplein

de Pieter Smitbrug

Foto’s: Malou Vos