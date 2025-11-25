Onderlinge Wedstrijd LR en PC Oldambt succesvol verlopen

WINSCHOTEN – Winschoten LR en PC Oldambt hebben op 23 november een geslaagde onderlinge wedstrijd georganiseerd, met Bixie-, dressuur- en springonderdelen.
De deelnemers lieten sterke en gevarieerde prestaties zien in een sportieve en gemoedelijke sfeer. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van het verkleedthema “Landen”, wat zorgde voor originele en kleurrijke outfits van zowel ruiters als paarden. Het thema bracht extra sfeer en creativiteit in de ring, zonder het sportieve karakter te verliezen.
De vereniging bedankt alle deelnemers, vrijwilligers en Manege De Dollard voor hun inzet en gastvrije medewerking.
De volledige fotoreportage van de dag is hier te bekijken: https://myalbum.com/album/E7HEwd9bJGedFb
Bron en foto’s: Freerk Boskers