Orange the World: Pekela zegt ‘nee’ tegen geweld jegens vrouwen en meisjes

PEKELA – Van 25 november tot 10 december doet de gemeente Pekela, samen met welzijnsorganisatie De Badde, opnieuw mee aan ‘Orange the World’. Dit is een wereldwijde campagne van UN Women tegen geweld richting vrouwen en meisjes. In deze periode worden wereldwijd acties georganiseerd om aandacht te vragen voor dit maatschappelijke probleem. Ook in Pekela worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Wethouder Ellen van Klaveren benadrukt het belang van deelname: ‘Geweld tegen meisjes en vrouwen komt nog altijd veel te vaak voor. Het is essentieel dat we dit blijven benoemen, bespreekbaar maken en er samen tegen optreden.’
Op 25 november wordt de Orange the World-vlag gehesen bij het gemeentehuis en De Badde, die tijdens de 16 Dagen van Actie (25 november – 10 december) aan de vlaggenmast blijft. Daarnaast kleuren Molen De Onrust en het gemeentehuis oranje als zichtbaar signaal van steun aan de campagne.
De Badde organiseert in samenwerking met de gemeente Pekela ook een stoeptegelactie. Met oranje (spuit)krijt wordt de boodschap ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen’ op zoveel mogelijk stoeptegels in Pekela aangebracht. Ook worden in de gemeente posters verspreid om de campagne zichtbaarder te maken.
Op de een-na-laatste dag van de campagne wordt een weerbaarheidstraining voor meisjes en vrouwen aangeboden. De training ‘Women Power’ vindt plaats op dinsdag 9 december van 16.00 tot 17.00 uur in MFC De Binding in Oude Pekela. Wethouder Ellen van Klaveren is hierbij aanwezig.
Inwoners van Pekela en professionals kunnen zich voor zowel de stoeptegelactie als de weerbaarheidstraining aanmelden via www.pekelaactief.nl of bij Annemiek Bakker (06 11 04 56 53).
Bron en foto: Gemeente Pekela