Orange the World: Pekela zegt ‘nee’ tegen geweld jegens vrouwen en meisjes

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 25 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ KOUD MET REGEN | VOORLOPIG WISSELVALLIG

Het is nog een relatief rustige dag met eerst temperaturen rond het vriespunt en lokaal mist en gladheid. Vanmiddag ligt de temperatuur boven nul en dan is er kans op regen met af en toe zon wat zon. Maximumtemperatuur rond 4 graden en een zwakke tot matige, veranderlijke wind.

Vannacht is het meest droog met een paar mistbanken en minimumtemperatuur rond 0 graden. Daardoor is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Morgen stijgt het opnieuw tot 3 of 4 graden, maar eerst is er veel bewolking en plaatselijk mist en motregen. Morgenmiddag komt er wat zon, de wind is morgen zwak tot matig uit uiteenlopende richtingen.

Donderdag komt er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind te staan. Dat geeft dan veel bewolking en perioden met wat regen of motregen. Minimum donderdag rond +1, maximum in de middag rond 5 graden. Vrijdag wisselt een bui af met enkele opklaringen en dat geldt ook voor het volgende weekend. Maximumtemperaturen later in de week rond 7 graden en minima rond 4 graden.