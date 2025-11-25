Provincie presenteert nieuw economisch programma

GRONINGEN – Bestaande bedrijven voorbereiden op de toekomst en een goed vestigingsklimaat scheppen voor nieuwe bedrijven. De provincie Groningen zet de komende vier jaar in op brede welvaart, een sterker verdienvermogen en een arbeidsmarkt die meebeweegt met technologische en maatschappelijke veranderingen. Dat staat in het Programma Economie, dat Gedeputeerde Staten 25 november hebben vastgesteld.
De provincie werkt de komende vier jaar verder aan het uitbreiden van een kenniseconomie met ruimte voor innovatie. Zo stimuleert ze het ontstaan van nieuwe bedrijven die voortkomen uit Groningse kennisinstellingen, ook als daar veel tijd en onderzoek voor nodig is. Denk aan ingewikkelde techniek om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen (deep tech). Voorbeelden daarvan zijn bioplastic-fabriek Avantium in de haven van Delfzijl, chemiebedrijf BioBTX dat van afval nieuwe grondstoffen maakt en de ontwikkeling van een testlocatie voor CO2-hergebruik. Hier kunnen bedrijven op kleine schaal testen met technologieën om uitstoot te verminderen om die daarna verder te ontwikkelen.
Toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterk vestigingsklimaat
De provincie zorgt voor voldoende plek voor bedrijven om zich te vestigen en werkt aan de randvoorwaarden voor bestaande bedrijven om hier te kunnen blijven. Mede dankzij middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen en Just Transition Fund is er ruimte voor her- en bijscholingsprojecten van 750 deelnemers. Onderwijs en arbeidsmarkt worden beter op elkaar afgestemd voor een betere doorstroming van studenten. Extra aandacht gaat uit naar het mbo, omdat daar de toekomstige vakkrachten worden opgeleid.
Circulaire economie
Het ontwikkelen van innovatieve projecten die onze economie circulair en toekomstbestendig maken gaat door. Een mooi voorbeeld van een circulair project is Care2Change, waarin we samen met partners werken aan het verminderen van ziekenhuisafval. Ook ondersteunen we bedrijven zodat ze meer geld kunnen verdienen met circulair ondernemen, onder andere via de vereniging Circulair Groningen Drenthe.
Concurrentiekracht verbeteren
Volgens gedeputeerde Economie Erik Jan Bennema biedt het nieuwe programma veel perspectief. “Met dit programma werken we niet alleen aan de economische groei van bedrijven, maar ook aan een betere concurrentiekracht van de regio. Er is veel kapitaal en kennis dat we willen behouden. Tegelijk zetten we de deur open voor de moderne economie. Dit doen we door nieuwe verdienmodellen, zoals AI en deep tech, te stimuleren, maar ook door starters te faciliteren en met elkaar in contact te brengen.”
Samenwerking
De provincie werkt voor de uitvoering van het programma nauw samen met ondernemers, bedrijven en onderwijsinstellingen. Voor het programma is jaarlijks ongeveer € 3,5 miljoen beschikbaar voor advies, projecten en subsidies. De provincie jaagt nieuwe ontwikkelingen aan waarbij samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld de Economische Agenda van Nij Begun en met nationale en Europese fondsen.
Het volledige Programma Economie 2026-2029 staat op de provinciale website.
Bron: Provincie Groningen