RUG gaat voorzieningen op het platteland onderzoeken

GRONINGEN – De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onderzoek doen naar de basisvoorzieningen op het Groninger platteland, zoals onderwijs, zorg en winkels. Ook wordt er gekeken welke rol deze spelen in de leefbaarheid in de dorpen. Met deze informatie kan de provincie bepalen wat er nodig is om voor alle Groningers een gelijkwaardige toegang te kunnen geven tot deze voorzieningen. Het onderzoek start in januari en loopt tot en met september 2028 en wordt uitgevoerd onder leiding van hoogleraar plattelandsgeografie Tialda Haartsen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. De provincie maakt het onderzoek mogelijk vanuit het Uitvoeringsprogramma Gezondheid (2025-2025) met € 300.000 subsidie van het Nationaal Programma Groningen.
Het onderzoek bestaat uit drie delen. Eerst wordt op basis van cijfers en data gekeken waar voorzieningen aanwezig zijn en in hoeverre deze bereikbaar zijn. Deze inventarisatie richt zich op maatschappelijke basisvoorzieningen zoals een school, huisarts, politie, een sportveld, een bibliotheek, museum en bijvoorbeeld een dorpshuis. Commerciële voorzieningen zoals supermarkten en horeca worden ook meegenomen, omdat beide typen voorzieningen elkaar versterken.
Gesprekken dorpsbewoners
Daarna volgen er gesprekken met dorpsgemeenschappen over de vraag wat zij als basisniveau ervaren en welke invulling zij hieraan willen geven. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de praktische functies van voorzieningen, maar ook naar de sociale waarde. Zoals scholen die kinderen stimuleren om lid te worden van een sport- of muziekvereniging of lokale ondernemers die verenigingen sponsoren. Deze manier versterken voorzieningen elkaar en dragen ze bij aan een sterk dorpsleven.
Adviezen voor de toekomst Tot slot wordt met het complete beeld dat van de situatie ontstaan is, bepaald wat er goed gaat en van wat er nodig is om dorpen vitaal en leefbaar te houden. Op basis daarvan volgen adviezen waarmee de provincie verder kan werken aan een gelijkwaardige toegang tot basisvoorzieningen voor de inwoners van het Groninger platteland.
Bron: Provincie Groningen