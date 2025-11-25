Vanavond raadsvergadering Pekela

PEKELA – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Pekela. Aanvang 19.00 uur.
Het betreft een raadscommissievergadering.
Dit is LIVE te volgen via het YouTube-kanaal van de gemeente: https://www.youtube.com/@gemeentepekela/streams
Benieuwd naar de volledige agenda? Klik HIER.
De vergadering is ook live te volgen via Radio Westerwolde en via de website van www.westerwoldeactueel.nl
Wil je thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/
Bron: Gemeente Pekela