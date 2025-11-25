Video: Driehonderd vogels vullen buurthuis tijdens jaarlijkse show in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In buurthuis De Brug in Bellingwolde stonden dit weekend honderden kooien opgesteld voor de jaarlijkse vogelshow van Vogelvereniging Vogelvreugd. Tussen het geroezemoes en het gezang van ruim 300 vogels vertelt voorzitter Stoffer Klooster hoe bijzonder deze dagen voor de vereniging zijn.
De tentoonstelling laat een breed beeld zien van de hobby: van kleurkanaries tot postuurkanaries en verschillende parkietensoorten. Klooster legt uit waar keurmeesters op letten. “Je kijkt naar houding, de veren, vorm en kleur. Alles moet kloppen. Sommige soorten zijn lastig te kweken, dus als er dan een kampioen tussen zit, is dat bijzonder.”
Hoewel de variatie dit jaar groot is, merkt hij dat het aantal jonge leden in de vogelwereld afneemt. “We hebben nog een paar jongeren, maar het worden er niet meer. Dat is jammer, want zonder nieuwe aanwas wordt het in de toekomst lastig.”
Voor Klooster zelf is het houden van vogels meer dan een hobby. “Het is rustgevend,” zegt hij terwijl hij langs de kooien loopt. “Het broeden volgen, het gedrag zien ontwikkelen… dat verveelt nooit.”
De show in Bellingwolde wordt door de leden gezien als het hoogtepunt van het jaar. Na maanden van verzorging, selectie en voorbereiding kunnen ze hun vogels eindelijk tonen. Met de sluiting van deze editie richt Vogelvreugd zich alweer op het komende seizoen.
Malou Vos