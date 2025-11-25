Video: Graansilo in Bad Nieuweschans krijgt nieuwe bestemming als uitkijktoren en belevingsplek

BAD NIEUWESCHANS – De monumentale Graansilo Waterman in Bad Nieuweschans krijgt na jaren van leegstand een nieuwe functie. De gemeente Oldambt werkt aan een omvangrijk erfgoedproject waarbij de voormalige graansilo wordt omgevormd tot een uitkijktoren en museale belevingsplek. Het project is mogelijk dankzij een provinciale subsidie van 1,5 miljoen euro, bedoeld om rijksmonumenten in Groningen nieuw leven in te blazen.
De silo, die ooit dienst deed als graanverdeelcentrum in de Graanrepubliek, wordt de komende jaren volledig opgeknapt. In de kelders en op de bovenste verdiepingen komen ruimtes waar bezoekers meer te weten kunnen komen over de geschiedenis van de streek en de rol van de landbouw in het gebied. De verbouwing moet niet alleen het monument behouden, maar ook bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de regio.
De planning is dat het project ongeveer twee jaar in beslag neemt. De opening staat voorlopig gepland voor 2028, het jaar waarin Bad Nieuweschans 400 jaar bestaat. De gemeente wil de vernieuwde silo inzetten als verbindende schakel tussen verschillende bezienswaardigheden in het oosten van Groningen, om zo het gebied beter op de kaart te zetten.
Malou Vos