Westerwolde kleurt oranje tegen geweld

WESTERWOLDE – Van 25 november tot 10 december vraagt gemeente Westerwolde aandacht voor
geweld tegen vrouwen en meisjes. De gemeente sluit aan bij de wereldwijde campagne Orange the World met verschillende activiteiten.
Landelijke onthulling in Groningen
Vanochtend hees wethouder Wietze Potze de Orange the World-vlag. Later is hij ook aanwezig bij de
landelijke opening van de campagne in Groningen. Daar wordt het monument tegen seksueel geweld
onthuld. Dit monument is bedoeld als een plek van erkenning en symbolische troost voor slachtoffers
en hun omgeving.
Gemeente maakt seksueel geweld bespreekbaar
In de komende weken worden verschillende gebouwen in de gemeente oranje verlicht. Het gaat onder
andere om het gemeentehuis, het kerkje in Sellingen, Museum Klooster Ter Apel en het
Vestingmuseum in Oudeschans.
In de bibliotheken staan leestafels met informatie over geweld en hulp. Medewerkers en inwoners van
de gemeente worden gevraagd om de medestanderpledge ondertekenen. Daarmee spreken zij zich
uit tegen geweld. Het ondertekenen kan via www.orangetheworld.nl.
Wethouder Potze: “Iedereen verdient een veilige plek”
Elke dag sterven wereldwijd 137 vrouwen door geweld van een familielid, partner of ex. In Nederland
heeft bijna een kwart van de vrouwen te maken gehad met seksueel geweld. In Groningen zijn dat
meer dan 20.000 vrouwen. Vaak is de dader iemand die het slachtoffer kent. Wethouder Wietze Potze: “In Westerwolde moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Juist daarom is het belangrijk om stil te staan bij geweld tegen vrouwen en meisjes. Door gebouwen oranje te verlichten en de vlag te hijsen, laat gemeente Westerwolde zien: dit mag niet normaal zijn. Iedereen verdient een veilige plek. Thuis, op school, op het werk en op straat”.
Bron: Gemeente Westerwolde
Foto’s: Anneke de Vries en Gemeente Westerwolde