Wethouder Giny Luth en Wedeka directeur Johan Hamster tekenen samenwerkingsovereenkomst voor de Kringloop in Ter Apel

TER APEL – Vandaag ondertekenden wethouder Giny Luth en Wedeka directeur Johan Hamster, de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de Kringloop in Ter Apel.
Wedeka heeft een nieuwe kringloopwinkel geopend aan Drenthweg 3 in Ter Apel. Achter de winkel is een inbrengpunt. Hier kunnen op werkdagen goede gebruikte spullen worden ingeleverd. Apparaten, fietsen en meubels worden waar mogelijk gerepareerd, zodat ze een tweede leven krijgen. Daarnaast haalt Wedeka op afspraak, herbruikbare goederen op bij inwoners van Westerwolde. Zo maken ze hergebruik eenvoudig en toegankelijk voor iedereen.
Wethouder Giny Luth: “De samenwerking tussen Wedeka en de gemeente Westerwolde draagt bij aan een circulaire economie. Door spullen te repareren en opnieuw te gebruiken voorkomen we dat het als afval eindigt. Het kopen van tweedehands producten vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen, is beter voor het milieu en bespaart kosten voor afvalverwerking.”
Gemeente steunt initiatieven
Naast de milieuwinst levert het project ook sociale voordelen op. Het biedt werkgelegenheid aan mensen die proberen terug te keren in het arbeidsproces. Zij kunnen zich ontwikkelen in verschillende vakgebieden, van verkoop tot reparatie.
Bron: Gemeente Westerwolde
Foto: Gerda Boeijing