Actiegroep Oud Papier van de Hervormde Kerk haalt zaterdag het oud papier op

PEKELA – Vrijwilligers van ‘Actie Oud Papier’ van de Hervormde Kerk te Nieuwe Pekela halen elke laatste zaterdag van de maand het oud-papier op in Pekela.
De eerstvolgende keer is zaterdagmorgen 29 november. Vanaf 08.00 uur tot ongeveer 12.00 uur nemen zij het oud-papier mee wat in kartonnen dozen langs de kant van de weg staat.
Containers worden niet meer geleegd.
De inzamelroute is ongewijzigd.
In Nieuwe Pekela, Boven Pekela en delen van Oude Pekela komen ze langs.
De opbrengst van deze actie gaat naar goede doelen.
Catharina Glazenburg
Bron: “Actie Oud Papier” Hervormde Kerk Nieuwe Pekela