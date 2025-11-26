Art & Tech Lab voor kinderen in de hele gemeente Pekela — nieuw bij Club P.KEL

PEKELA – Kinderen uit de hele gemeente Pekela kunnen vanaf dinsdag 2 december deelnemen aan het nieuwe Art & Tech Lab van Club P.KEL. In deze creatieve werkplaats ontdekken jonge makers wat er allemaal mogelijk is met techniek, kunst en experiment. Het Art & Tech Lab wordt georganiseerd in de Oude Aldi aan De Helling 57 in Oude Pekela en maakt deel uit van het programma Nieuwe Zaaiplaatsen.
In het Art & Tech Lab leren kinderen hoe je dingen kunt laten bewegen met pompjes en slangetjes, hoe je programmeert met Micro:bits, digitaal ontwerpt en zelfs 3D-prints maakt. Zodra ze de basis onder de knie hebben, gaan ze aan de slag om hun eigen ideeën uit te werken tot kunstige machines.
De werkplaats wordt begeleid door mediakunstenaar Adri Schokker en door Gerard Jakobs uit Boven Pekela, die veel ervaring heeft met techniek en het geven van workshops. “In mijn werk onderzoek ik hoe kinderen zelf kunnen bouwen, spelen en experimenteren met media en technologie. Als kunstenaar werk ik veel met interactieve installaties en games, maar het mooiste vind ik wanneer kinderen ontdekken dat ze zélf dingen kunnen maken. In het Art & Tech Lab laten we ze ervaren hoe creativiteit en techniek elkaar versterken” vertelt Adri Schokker, mediakunstenaar en docent digitale media & kunst.
Het Art & Tech Lab is onderdeel van Nieuwe Zaaiplaatsen, een samenwerking tussen Sparklab, Theater De Steeg, Jimmy’s en Stichting Deinum. Doel is om in Pekela een open en creatieve gemeenschap te laten groeien waar kinderen en jongeren hun ideeën kunnen ontwikkelen en presenteren.
Wanneer: elke dinsdag van 16:00 tot 18:00 uur
Data: 2 december – 9 december – 16 december – 6 januari – 13 januari – 20 januari – 27 januari
Waar: Club P.KEL (De Oude Aldi, De Helling 57, Oude Pekela)
Leeftijd: vanaf 9 jaar
Kosten: gratis
Aanmelden: via hallo@nieuwezaaiplaatsen.nl
Kinderen zijn op 2 december van harte welkom om zonder aanmelding binnen te lopen en mee te doen. Omdat het aantal plekken beperkt is en we teleurstellingen willen voorkomen, raden we aan om voor de volgende bijeenkomsten wél vooraf aan te melden.
Meer informatie: bel of app via Signal met Adrie – 06 17902774
Het aantal plekken is beperkt, dus ouders wordt geadviseerd hun kind tijdig aan te melden.
Bron: Stichting Deinum / Club P.KEL