Diamanten huwelijk voor echtpaar Braam – Takens uit Ter Apel



TER APEL – Vandaag vierden Albert Braam (geboren op 25 november 1942 in Norg) en Janna Takens (geboren op 25 maart 1943 in Vries) hun diamanten huwelijk. Het echtpaar is 60 jaar getrouwd en blikte in een gesprek terug op een leven vol bijzondere momenten, werk, gezin en gedeelde passies.



Ontmoeting op de dansvloer in Hotel Elsinga

Albert en Janna ontmoetten elkaar tijdens een dansavond in Hotel Elsinga, het huidige Hotel Norg, gebouwd in 1938. “We gingen eerst naar ons stamcafé, en daarna lekker dansen,” vertelt het paar. Hoewel ze destijds beiden nog niet konden dansen, volgden danslessen al snel na die eerste ontmoeting. Begin jaren ’90 werd het hotel omgedoopt tot De Klokbeker en later Hotel Norg, maar de herinneringen aan die avonden blijven voor hen onveranderd dierbaar.



Van Weerdinge naar Ter Apel

Na hun huwelijk woonde het echtpaar in Weerdinge, waarna ze verhuisden naar de Havenstraat in Ter Apel en later naar Hooiland, waar zij momenteel nog steeds met plezier wonen.



Loopbaan en werkplezier bij de gemeente Vlagtwedde

De heer Braam werkte van 1967 tot 2003 bij de gemeente Vlagtwedde, eerst als bouwkundig tekenaar en later in het bouwkundig beheer van openbare gebouwen. “We hebben in die jaren prachtige projecten gerealiseerd,” vertelt hij trots. Hij tekende onder andere in Ter Apel: het politiebureau, de sporthal,

MB Puzzelfabriek en het zwembad Moekesgat. Daarnaast ontwierp hij zijn eigen woning, bouwde deze zelf en verrichtte hij veel tekenwerk voor familie. Destijds beschikte de gemeente over een eigen architectenbureau, wat hem veel kansen bood.



Mevrouw Braam-Takens: zorgzaam én creatief

Mevrouw Braam-Takens was jarenlang de steun en toeverlaat van het gezin. Ze zorgde met liefde voor hun vier kinderen, twee jongens en twee meiden, en werkte daarnaast als coupeuse. Haar creativiteit is nog altijd zichtbaar: in de woonkamer hangen prachtige, met de hand gemaakte patchworkwerken in allerlei patronen. Ook gaf ze jarenlang naailessen. De periode waarin ze dat deed bij de GGZ in Emmen herinnert ze zich goed: “Het was een mooie en spannende tijd. Er ontsnapte nog wel eens iemand; dan waren de rapen gaar!”



Actief leven vol hobby’s

De heer Braam is nooit een stilzitter geweest. Vroeger had het gezin twee honden; hij gaf hondentraining en was tien jaar actief bij de tafeltennisvereniging. Tegenwoordig geniet hij van het biljarten en verwijzen de gedraaide houten kunstwerkjes in de woonkamer naar zijn andere grote hobby: houtdraaien.



Met veel liefde, humor en dankbaarheid kijken Albert en Janna terug op zes decennia huwelijk. Een mijlpaal die hun gezin, vrienden en de gemeenschap van Ter Apel met hen meevieren.



Het echtpaar Braam – Takens werd vanmiddag door burgemeester Jaap Velema namens de gemeente Westerwolde van harte gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijk.



André Dümmer