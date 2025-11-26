Gemeente Stadskanaal steunt wereldwijde campagne Orange the World

STADSKANAAL – Ook dit jaar neemt de gemeente Stadskanaal deel aan de wereldwijde campagne Orange the World, die zich richt op het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes.
De campagne loopt van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De tussenliggende periode van zestien dagen staat internationaal bekend als de 16 Dagen van Actie. Tijdens deze dagen zet gemeente Stadskanaal vier locaties in oranje licht:
- Drouwenermondse brug
- Theater Geert Teis
- Streekhistorisch Centrum
- Podium Musselkanaal (Willem Diemerplein)
Waarom oranje?
Oranje is de kleur van de zonsopgang, symbool voor een hoopvolle toekomst zonder geweld. De campagne is dan ook positief ingestoken: het benadrukt de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan een veilige wereld voor vrouwen en meisjes. Wereldwijd wordt oranje gebruikt als krachtige visuele boodschap van solidariteit en verandering. In Nederland heeft de kleur oranje ook een nationale betekenis, maar binnen deze campagne staat zij symbool voor een wereldwijde beweging tegen gender gerelateerd geweld.
Achtergrond
In 2015 werd voor het eerst een gebouw in Nederland oranje verlicht: het Vredespaleis in Den Haag. Sindsdien is de campagne in ons land sterk gegroeid. In 2021 namen al meer dan 200 gemeenten en alle provincies deel. De gemeente Stadskanaal is sinds 2020 actief deelnemer aan deze campagne. “Geweld tegen vrouwen en meisjes is een wereldwijd probleem, dat ook in Nederland helaas nog altijd voorkomt. Als gemeente Stadskanaal willen wij actief bijdragen aan bewustwording rondom dit thema en daarom verlichten wij vier herkenbare locaties in onze gemeente, want iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving.” aldus wethouder Marc Verschuren.
De gemeente roept inwoners, organisaties en bedrijven op om de campagne te steunen en aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp. Samen kunnen we bijdragen aan een wereld zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.
Bron: Gemeente Stadskanaal