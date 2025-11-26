DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren is tussen 15.00 en 17.20 uur op een parkeerplaats aan de Am Stadtpark in Papenburg een Mercedes aangereden. De schade wordt op 500 euro geschat. De veroorzaker is onbekend. De politie Papenburg verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.
Meppen
Tussen 24 november 19.00 en 25 november 07.30 uur is bij een garagebedrijf aan de Am Kabelkran ingebroken. Het is onduidelijk hoe de daders zijn binnengekomen. De kassa en de kluisruimte werden opengebroken. Voor zover bekend is er niets gestolen. De schade wordt op 1.000 euro geschat. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Maandag zijn om 11.45 uur op de An der Bleiche, ter hoogte van de afslag naar de Markstiege een Mercedes en een VW tegen elkaar gebotst. Hierbij raakte de bestuurster van de VW lichtgewond. De bestuurder van de Mercedes is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Weener
In de nacht van 24 op 25 november zijn uit twee garages bij verschillende woningen aan de Moosbeerenweg twee luxe sportfietsen ter waarde van € 10.000 gestolen. Volgens de huidige informatie hebben onbekende daders zich tussen 01.30 en 02.30 uur toegang verschaft tot de garages door de veiligheidssloten van de garagedeuren en garagedeuren vakkundig te omzeilen. De eerste gestolen fiets is een zwarte Canyon AEROAD CF SLX 8 DB Etap 21 L bk. Deze was uitgerust met speciale accessoires, waaronder een Element Roam-snelheidsmeter, een Garmin Varia-achterlicht en een Prologo-zadel. De tweede gestolen fiets was eveneens een Canyon AEROAD CF SCX te Tap in een blauw/groene kleur. Beide fietsen zijn direct als gestolen opgegeven. Getuigen die relevante informatie kunnen verstrekken over verdachte personen die zich ’s nachts in de genoemde straat of de directe omgeving hebben bevonden, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Weener of Leer. Ook getuigen die buiten de speciaalzaken om dergelijke kwalitatief hoogwaardige fietsen of bijbehorende reserveonderdelen aangeboden krijgen, worden verzocht zich te melden.
Niederlangen
Tussen donderdag 6 november en dinsdag 18 november is op een camping aan de Latherfähr een caravan gestolen. De schade wordt op 40.000 euro geschat. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Surwold
Op 29 oktober is in Surwold een offerblok gevonden. Het klepje aan de onderkant is opengebroken. Op het offerblok is de tekst “Kinder helfen Kindern” aangebracht (zie foto). De rechtmatige eigenaar wordt verzocht de politie te bellen via 05952 / 93450.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland