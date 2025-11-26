Leerlingen Ubbo Emmius klaar voor deelname aan First Lego League

STADSKANAAL – Negentien teams van Ubbo Emmius bereiden zich voor op de First Lego League, de internationale techniekwedstrijd waarin leerlingen leren programmeren, samenwerken en probleemoplossend denken. Tijdens de competitie bouwen en programmeren de teams een robot van Lego die zelfstandig verschillende opdrachten kan uitvoeren op een wedstrijdtafel met daarop een speelmat. Het doel is om de robot zo te ontwerpen dat hij de missies op de bijgeleverde wedstrijdmat zo goed mogelijk kan voltooien.
Ieder jaar heeft de First Lego League een nieuw thema. Dit jaar is dat Unearthed. De leerlingen onderzoeken hoe ze geschiedenis en archeologie met technologie en creativiteit kunnen combineren en presenteren hun oplossingen aan een jury. Ze verdiepen zich in verborgen verhalen uit het verleden en werken aan een innovatieve uitwerking die aansluit bij het thema.
Op woensdag 15 oktober vond op de vestiging Stationslaan de gezamenlijke kick-off plaats. Leerlingen van Ubbo Emmius Onstwedde, Maarsdreef en Stationslaan namen deel aan diverse workshops, zoals het ontwerpen van een teamlogo, programmeren voor gevorderden en het maken van een eigen tune. De leerlingen deden hiermee waardevolle kennis en inspiratie op voor de komende wedstrijdperiode. De negentien teams zijn verdeeld over drie vestigingen: vanuit Maarsdreef doen tien teams mee, vanuit Onstwedde één team en vanuit Stationslaan acht teams.
Op vrijdag 12 december vindt de schoolfinale plaats aan de Stationslaan. De winnaars stromen door naar de regionale finales: op 6 februari in Appingedam (leerjaar 2 en 3) en op 14 februari 2026 in Groningen (leerjaar 1). De landelijke finale staat gepland op zaterdag 14 maart in MartiniPlaza in Groningen.
