Lokaal Betrokken maakt kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2026 bekend

STADSKANAAL – De leden van Lokaal Betrokken hebben op 25 november unaniem de definitieve
kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
De lijst bestaat uit 18 kandidaten en vormt een evenwichtige mix van ervaring, nieuw talent en
verschillende achtergronden. Eerder dit jaar, al in maart, kozen de leden Harma Zwiers tot lijsttrekker.
Zij voert de lijst aan, gevolgd door:
- Jelmer van der Veen
- Simon Mulder
- Frank Piek
- Anton Saman
- Hink-Jan Moedt
Daarnaast draagt Lokaal Betrokken Jur Mellies voor als kandidaat-wethouder.
Lijsttrekker Harma Zwiers spreekt met trots over de samenstelling van de lijst: “Het is een mooie lijst geworden met enthousiaste en betrokken mensen. Samen staan we klaar om verder te bouwen aan een sterke en leefbare gemeente.”
De volledige kandidatenlijst wordt binnenkort gepubliceerd op de website van Lokaal Betrokken: www.lokaalbetrokken.org
Bron: Simon Mulder