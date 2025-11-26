Pekela vervangt straatverlichting: inwoners kunnen oude lantaarnpalen aanschaffen voor goed doel

OUDE PEKELA – Vanaf volgende week start de gemeente in Oude Pekela met het vernieuwen van de oude straatverlichting langs het Pekelder Hoofddiep. De bestaande lantaarnpalen zijn in slechte staat en maken plaats voor nieuwe exemplaren in nostalgische stijl. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind januari afgerond.
Eerder dit jaar konden inwoners meedenken via een enquête over de uitstraling van de nieuwe lantaarns. Op basis van de uitkomsten is gekozen voor een nostalgische stijl. De nieuwe nostalgische lantaarns worden op dezelfde plekken teruggeplaatst. In sommige gevallen krijgen lantaarnpalen een andere plek voor een betere verdeling van het licht.
Een aantal inwoners heeft aangegeven de oude lantaarnpalen te willen overnemen. Het nog deugdelijke deel van de masten inclusief kap kan worden overgenomen door bewoners of verenigingen voor €75,- per stuk. Per adres zijn maximaal twee lichtmasten verkrijgbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via communicatie@pekela.nl of via het telefoonnummer 0597-617555.
De verkoop verloopt op volgorde van aanmelding: wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zolang de voorraad strekt. Belangstellenden ontvangen bericht van de gemeente Pekela of zij in aanmerking komen en waar en wanneer de mast(en) kunnen worden opgehaald. Voorafgaand ontvangen zij een rekening, die vooraf moet worden voldaan. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de dierenweide in Nieuwe Pekela en de kinderboerderij in Oude Pekela.
De uitlevering staat voorlopig gepland voor week 5 van 2026 (27 januari – 2 februari). De gemeente labelt de gereserveerde masten; inwoners dienen zelf zorg te dragen voor het transport. Let op: de lantaarnpalen wegen ca. 150 kilo per stuk.
Bron: Gemeente Pekela