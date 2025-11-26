RTV Drenthe komt met podcast over treinkaping bij Wijster

DRENTHE – Op 2 december 1975 kapen zeven Molukse jongemannen uit Bovensmilde een trein bij het dorp Wijster. De gijzeling duurt twaalf dagen, er vallen drie doden. Nu, vijftig jaar later, kijken we met een nieuwe blik terug op de gebeurtenissen van toen.
Vanaf zaterdag 29 november is de vijfdelige RTV Drenthe-podcast De vergeten treinkaping te beluisteren via Spotify, iTunes en de website. In de serie duiken journalisten Roy van Gool en Herma Boer in het verhaal van de kaping.”Ik merk in mijn omgeving dat best veel mensen eigenlijk weinig weten van Wijster”, zegt Van Gool op de vraag of die kaping inderdaad vergeten is. “Ook wordt de kaping van de trein bij Wijster vaak verward met de gebeurtenissen van anderhalf jaar later bij De Punt.”
Toegang tot niet openbare dossiers
In de podcast spreken de makers met allerlei betrokkenen. Zo hoor je mensen die gegijzeld werden, maar ook mensen van de politie en het Rode Kruis. Verder komt een oud-journalist aan bod en wordt gezocht naar de kapers van toen.
Ook is er aandacht voor de achtergronden van de actie. Hoe kwamen de zeven mannen tot zo’n ingrijpend besluit en wat waren hun drijfveren? Van Gool en Boer kregen bovendien toegang tot (nog) niet openbare dossiers in het Drents Archief. “Zo lazen we honderden pagina’s met de uitgebreide verhoren van daders en getuigen en zagen we allerlei politiefoto’s”, vertelt Boer. “Die dossiers gaven een heel indrukwekkend inkijkje in de gebeurtenissen van vijftig jaar geleden.”
Toekomst
In de slotaflevering van De vergeten treinkaping komen Molukse jongeren aan het woord. Hoe gaan zij om met het verleden en hoe geven zij uiting aan hun Molukse identiteit? En weten niet-Molukkers vandaag de dag meer van het Molukse verhaal, of valt daar nog winst te behalen?
De eerste aflevering van De vergeten treinkaping is vanaf komende zaterdag te beluisteren. Elke week volgt een nieuwe aflevering.
