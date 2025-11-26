The Kilkennys vieren 25 jaar Ierse folk met jubileumtour in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 26 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST MISTIG | NA MORGEN ZACHTER

In de ochtend is het nog nevelig en mistig, en met temperaturen rond het vriespunt is het lokaal ook glad op de weg. Veel zon is er dus niet maar vanmiddag komen er wat meer opklaringen. Het blijft tot de avond overwegend droog en de maximumtemperatuur is 3 a 4 graden met een zwakke veranderlijke wind.

Vanavond en vannacht daalt het nog naar 0 tot +1 en het is dan bewolkt met kans op wat motregen. Morgen wordt het ‘s middags opnieuw 3 of 4 graden, maar er komt een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind te staan en er valt dan af en toe regen. Ook dat maakt het morgen redelijk koud.

Maar door die zuidwestenwind wordt het vrijdag een graad of 8. In de ochtend en een stuk van de middag valt er soms regen, daarna is het droog met opklaringen. In het weekend valt er later op zaterdag soms regen, zondag is het meest droog. Maximumtemperaturen ook in het weekend rond 8 graden, minimumtemperaturen rond 4 graden.

Ook na het weekend is het licht wiselvallig, maar niet meer zo koud al nu.