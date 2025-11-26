The Kilkennys vieren 25 jaar Ierse folk met jubileumtour in Veendam

VEENDAM – De Ierse folkband The Kilkennys komt op woensdag 3 december naar Theater vanBeresteyn voor een feestelijke jubileumvoorstelling: de 25th Anniversary Tour.
De muzikale vrienden uit de Ierse stad Kilkenny steken traditionele folksongs en ballads in een nieuw, dynamisch jasje en weten daarmee zowel de diehards als een nieuwe generatie liefhebbers te overtuigen. De groep, die sinds 2008 furore maakt onder de naam The Kilkennys, leerde het vak in de pubs en brengt nu dezelfde intieme sfeer naar het theater.
Met opgetogen vertolkingen van Ierse klassiekers, een energieke uitstraling, rappe instrumentale ritmes en onvervalste humor toveren de theaterzaal in een handomdraai om tot een Ierse pub. De leden horen vocaal en instrumentaal net zo bij elkaar als de whiskey en het glas.
Voor deze ‘25th anniversary tour’ komen de mannen met special guests Davey Long en Jason Turk om de muziek glans bij te zetten.
Al een kwart eeuw weten de muzikale vrienden uit de Ierse stad Kilkenny het publiek te raken met hun energieke vertolkingen van traditionele folksongs en ballads. Deze speciale avond belooft een mix van authentieke Ierse sfeer, virtuoos spel én sprankelende humor.
Datum: Woensdag 3 december 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn