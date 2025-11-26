Vernieuwde Bibliotheek Oude Pekela feestelijk geopend

OUDE PEKELA – Na een korte verbouwing is de Bibliotheek Oude Pekela weer open voor publiek. Op woensdag 26 november verrichtten wethouder Ellen van Klaveren en Ilona Ebels, manager bibliotheken van Biblionet Groningen de officiële opening. De vernieuwde bibliotheek is moderner, praktischer ingericht en sluit beter aan bij wat inwoners vandaag nodig hebben.
De verbouwing maakt het mogelijk om bezoekers op nieuwe manieren te ontvangen. Zo zijn er rustige werkplekken, meer zitgelegenheid, een aantrekkelijkere jeugdhoek en een ruimte voor activiteiten die rust en privacy vragen, zoals de spreekuren van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Ook het Taalhuis heeft een vaste plek gekregen, waar inwoners aan hun taalvaardigheid kunnen werken of hulp krijgen bij lezen en schrijven.
De vernieuwing is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Pekela. “Met deze vernieuwde bibliotheek in ons multifunctioneel centrum investeren we samen in een plek waar mensen zich thuis voelen, elkaar kunnen ontmoeten en ook nog educatief bezig kunnen zijn,” zegt wethouder Van Klaveren.
Ilona Ebels van Biblionet Groningen: “We zien dat bibliotheken steeds belangrijker worden als toegankelijke plekken in de gemeenschap. Met steun van het Rijk en de gemeente hebben we hier iets neergezet dat klaar is voor de toekomst.”
Landelijke regeling voor bibliotheekvernieuwing
De verbouwing van de Bibliotheek Oude Pekela is mede mogelijk gemaakt door een rijksbijdrage voor bibliotheken (SPUK) en de gemeente Pekela. Deze regeling geeft gemeenten in het hele land de kans hun bibliotheken te vernieuwen of uit te breiden, zodat ze beter aansluiten op de behoeften van inwoners: een toegankelijke plek om te lezen, leren, ontmoeten en meedoen.
Bron: Gertjan van der Meulen
Foto’s: Stella Dekker