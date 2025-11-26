Video Nationaal Monument tegen seksueel geweld onthuld in Winschoten

WINSCHOTEN – In Winschoten is het Nationaal Monument tegen seksueel geweld onthuld. De onthulling valt samen met de start van Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld richting vrouwen en meisjes.
Het monument, gemaakt door kunstenares Natasja Bennink, bestaat uit een moeder en dochter die staan voor kracht en herstel. In een hoek zit een gehurkte jongen die pijn en schaamte verbeeldt. De beelden staan op een bronzen plaat met teksten van Groningers die met seksueel geweld te maken kregen.
Regeringscommissaris Mariëtte Hamer was bij de onthulling aanwezig. “Dit monument geeft erkenning aan slachtoffers én omstanders. Seksueel geweld is een groot maatschappelijk probleem,” zegt ze.
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema benadrukt het belang van de locatie. “Het initiatief komt hier vandaan. De verhalen uit deze regio liggen aan de basis van dit monument,” zegt ze.
Kunstenares Bennink vult aan: “De kracht en ervaringen van de slachtoffers zitten in deze beelden. En de gehurkte jongen staat voor iedereen die in stilte met schaamte leeft.”
In Oldambt worden de komende weken meerdere gebouwen oranje verlicht als onderdeel van Orange the World. De campagne loopt tot 10 december.
Malou Vos