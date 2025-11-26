Vrijwilligers Repair Café controleren rollators bewoners Blanckenborg

BLIJHAM – Vanmiddag hebben vrijwilligers van het Repair Café rollators van bewoners van de Blanckenborg gecontroleerd.
Vandaag waren vrijwilligers van het Repair Café in de Blanckenborg te vinden. Op eigen initiatief controleerden zij daar de rollators van bewoners.
Zo’n 35 bewoners maakten van deze gelegenheid gebruik. Rollators werden gesmeerd en zo nodig werden de remmen afgesteld. Ook werden hier en daar remkabels met tyraps vastgezet. Het geeft de bewoners een veilig gevoel dat hun hulpmiddel weer helemaal tip top is. Een van de vrijwilligers grapte, dat er ook snelheidsbegrenzers waren aangebracht, zodat de rollators niet sneller konden dan 60 kilometer.
Elles Kloosterboer, stagiaire ergotherapie bij Prenger en Hoekman, lette er op of de hoogte van de rollators goed was ingesteld en of de gebruikers een goede houding achter het hulpmiddel aannamen.
Het Repair Café, onderdeel van Welzijn Westerwolde, is elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Koningsspil in Blijham open. De vrijwilligers proberen alles waar een stekker aan zit te repareren. Maar ook voor een lekke band draaien de heren hun hand niet om.
Er liggen plannen om nogmaals bij de Blanckenborg langs te gaan om ter plaatse kapotte apparaten van bewoners te repareren. Hierover volgt nog een bericht.
Foto’s: Arjan Musters en Catharina Glazenburg