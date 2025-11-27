Burgemeester Jaap Kuin brengt bezoek aan basisschool De 7-Sprong

OUDE PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin bracht deze week, in het kader van de landelijke Week van Respect 2025, een bezoek aan basisschool De 7-Sprong in Pekela.
De burgemeester ging langs bij groep 8 van CBS De 7-Sprong in Oude Pekela, waar hij met de leerlingen in gesprek ging over hoe belangrijk respect is naar de mensen om je heen, zowel op school als daarbuiten. De burgemeester luisterde naar de ervaringen van de leerlingen en besprak voorbeelden van hoe je op een positieve manier met elkaar kunt omgaan.
De Week van Respect wordt jaarlijks georganiseerd om jongeren bewust te maken van het belang van respect, verdraagzaamheid en betrokkenheid bij de samenleving. Scholen in het hele land doen mee aan activiteiten die bijdragen aan een positieve en inclusieve cultuur.
Bron: Gemeente Pekela