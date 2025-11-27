Darmzorg met unieke aandacht voor ziekte, behandeling én welzijn bij OZG

SCHEEMDA- Een korte opnameduur, uitgebreide screening van patiënten vóór een darmoperatie, een kosteloos fitheidsprogramma (prehabilitatie) en laagdrempelig contact. Het zijn enkele belangrijke kenmerken van de darmzorg die het team van darmchirurgen, colon care verpleegkundig specialisten en stomaverpleegkundigen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda levert aan patiënten uit de regio. Patiënten met een kwaadaardige (darmkanker) of een goedaardige darmziekte (veelal ontstekingsziekte) kunnen bij het bevlogen team terecht. ‘Wij geloven dat aandacht de basis is voor succes’, vertellen chirurg Arne van der Bilt en verpleegkundig specialist Sandra Quaedackers.

Patiënten met een darmziekte komen via diverse wegen bij het darmteam in Scheemda terecht, vertelt Arne. ‘Vaak via onze eigen maag-darm-leverartsen, maar het zijn ook huisartsen en zelfstandige klinieken die mensen naar ons doorverwijzen vanuit het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.’

Eén aanspreekpunt

Zodra iemand bij het team wordt aangemeld, vindt het eerste contact tussen hem of haar en een verpleegkundig specialist plaats. Sandra Quaedackers is een van de drie colon care verpleegkundig specialisten van het Ommelander Ziekenhuis. Sandra: ‘Als je net te horen hebt gekregen dat je een darmziekte hebt, dan komt er veel op je af. Daarom nemen we de dag na het onderzoek direct contact op om te horen hoe het gaat. We geven uitleg over de onderzoeken die volgen en beantwoorden vragen. Wij zijn vanaf dat moment het directe aanspreekpunt en zowel de patiënt als de familie kunnen altijd op ons terugvallen. Dat geldt ook voor de stomaverpleegkundigen, die onze patiënten met een stoma persoonlijk begeleiden. Bij ons voelen mensen zich geen nummer. Patiënten waarderen het dat we met één aanspreekpunt werken.’

Uitgebreide screening

Naast het in kaart brengen van een ziekte met gebruikelijke medische onderzoeken (darm- en bloedonderzoek, CT- en MRI-scans), screent het team uitgebreid de conditie en de zorgbehoeften (en kwetsbaarheden) van elke patiënt. Arne: ‘Dit is belangrijk om de risico’s van een operatie te beperken. We gebruiken hiervoor verschillende vragenlijsten en, waar nodig, testen via onze fysiotherapeuten en diëtisten. Soms is het nodig een patiënt vóór een operatie in een betere conditie te brengen, zodat hij of zij na de operatie beter herstelt. Dit doen we met het zogenoemde prehabilitatietraject in Winschoten, dat volledig door het ziekenhuis wordt bekostigd.’ Hiermee is het Ommelander Ziekenhuis een van de weinige ziekenhuizen in Noord-Nederland die dit programma kosteloos aanbiedt.

Conditie verbeteren

In het prehabilitatietraject werken patiënten onder begeleiding van fysiotherapeuten en diëtisten aan hun conditie in het Servicepunt Revalidatie in Winschoten. Sandra: ‘Onze diëtisten begeleiden hen met voeding. Daarnaast krijgen ze vier weken lang twee keer per week fysiotherapie. Na vier weken vindt er een hertest plaats om te kijken of de conditie is verbeterd.’ Waar nodig zorgt het ziekenhuis ook voor begeleiding bij het stoppen met roken of alcohol, begeleiding door een geriater (bij oudere patiënten) of ondersteuning door maatschappelijk werk. Arne: ‘Patiënten mogen verwachten dat wij er alles aan doen om hen fysiek en mentaal zo goed mogelijk door een operatie heen te loodsen’.

Korte opname, weinig complicaties en snel herstel

Behalve het kosteloze prehabilitatietraject is het Ommelander Ziekenhuis ook één van de weinige ziekenhuizen waar darmoperaties veelal met twee ervaren chirurgen worden verricht, vertelt Arne. De aanpak van het ziekenhuis werpt zijn vruchten af, blijkt uit uitkomsten van het onafhankelijk Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze laten zien dat het afgelopen jaar bij het Ommelander Ziekenhuis de cijfers voor de opnameduur en het aantal complicaties na een darmoperatie bij kanker onder het landelijk gemiddelde lagen. Sandra: ‘We zien ook dat onze patiënten beter door de operatie heen komen. Vaak kan iemand al na een of twee dagen naar huis. Bovendien gaat ons contact ook daarna door. Kort na thuiskomst nemen we contact op om te horen hoe het gaat. Zijn er vragen, problemen of onduidelijkheden of wil de familie even hun ei kwijt? Dan kunnen ze ons altijd bellen of mailen.’

Aandacht voor alle factoren

Volgens Arne van der Bilt is de goede zorg met unieke aandacht voor ziekte, behandeling én welzijn de basis voor het succes. ‘Wij geloven dat onze aandacht voor álle factoren die voor de patiënt belangrijk zijn, bijdragen aan het succes van onze behandeling. Dat gaat dus verder dan alleen technische details over een ziekte of behandeling. Uiteindelijk is het voor de patiënt het meest belangrijk dat hij of zij zo min mogelijk kwaliteit inlevert als gevolg van de behandeling.’

