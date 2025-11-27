Drentse hardlooporganisaties verkennen samenwerking: eerste gezamenlijke initiatieven aangekondigd

DRENTHE – Hardlopen in Drenthe krijgt een nieuwe impuls. Verschillende Drentse hardlooporganisaties, RTV Drenthe en Kenniscentrum Events Drenthe onderzoeken samen hoe samenwerking tussen hardloopevenementen kan worden versterkt. Vanuit deze gesprekken slaan de 4 Mijl van Emmen en de 4 Mijl van Assen de handen ineen. Het doel: lopers beter ondersteunen, activiteiten aantrekkelijker maken én meer mensen motiveren om te gaan hardlopen.
Combiticket
De organisatie van de 4 Mijl van Emmen (12 april 2026) en de 4 Mijl van Assen (19 september 2026) introduceren een combiticket, waarmee deelnemers zich in één keer kunnen inschrijven voor beide lopen.
Het combiticket bevat extra’s, waaronder:
• Een gezamenlijke training t.w.v. €20
• Gratis drankje op 4 mijl festival Emmen
• Gratis drankje op 4 mijl festival Assen
De organisaties benadrukken dat dit initiatief voortkomt uit de gezamenlijke wens om lopers
te inspireren en te ondersteunen: “We zien elkaar niet als concurrent, maar als concullega’s
met hetzelfde doel: zoveel mogelijk mensen laten genieten van hardlopen,” zegt organisator
Bertjan Marree van de 4 mijl van Assen
Gezamenlijke clinic dag op 14 februari 2026
Daarnaast organiseren de betrokken partijen op 14 februari 2026 een gezamenlijk clinic dag.
Deze staat in het teken van kennismaking, trainen en plezier, met begeleiding voor lopers van
elk niveau.
Vervolg
De gesprekken tussen de organisaties worden in 2026 voortgezet om te onderzoeken hoe de
samenwerking verder vorm kan krijgen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om
andere Drentse hardlooporganisaties bij de samenwerking te betrekken. Denk aan gezamenlijke promotie, Drentse hardloopkalender, extra clinics of nieuwe gezamenlijke activiteiten. Zo willen de betrokken partijen nog meer mensen motiveren om op een plezierige manier te genieten van hardlopen in Drenthe.
“Het is geweldig om te zien dat hardlooporganisaties in Drenthe de handen ineenslaan. Met
het combiticket en de gezamenlijke clinic dag maken ze hardlopen makkelijker, leuker en
inspirerender: lopers krijgen professionele begeleiding, kunnen zich in één keer voor beide
evenementen inschrijven en voelen zich onderdeel van een grotere hardloopcommunity.”,
zegt Nynke Zijlstra, coördinator van Kenniscentrum Events Drenthe.
Bron en foto’s: Paul van Put