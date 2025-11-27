Echtpaar Smit-Jonkman viert 60 jaar huwelijk: een leven lang verbonden met Ter Apel

TER APEL – Woensdag vierden Rikus Smit en Greetje (Gré) Maria Jonkman uit Ter Apel hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Jaap Velema bracht een bezoek aan het diamanten paar en feliciteerde hen namens de gemeente Westerwolde. Ter herinnering ontvingen zij een ingelijste kopie van hun trouwakte.
Een ontmoeting “op een mooie Pinksterdag”
Rikus Smit (geboren 6 januari 1941 in Ter Apel) en Greetje Maria Jonkman (geboren 17 mei 1943 in Valthe) leerden elkaar kennen “op een mooie Pinksterdag” aan de Boslaan in Emmen. Dat was in die tijd dé plek waar de jeugd samenkwam. Rikus bezocht Gré zo vaak als hij kon – eerst op de scooter, later zelfs met de vrachtwagen.
Na vijf jaar verkering stapte het stel op 26 november 1965 in het gemeentehuis van Exloo in het huwelijksbootje. Ze gingen wonen aan de Havenkade in Ter Apel, in het ouderlijk huis van de heer Smit. Hij woont daar inmiddels al 74 jaar.
Vishandel Smit: een begrip in de regio
Het echtpaar runde jarenlang een groothandel in vis: Vishandel Smit, een bekende naam in Ter Apel en omgeving. Gré werkte volop mee in het bedrijf. Later werkte Rikus als chauffeur bij de GADO.
Gezin
Smit en Jonkman kregen een zoon en een dochter en zijn trotse grootouders van vier kleinkinderen.
Het diamanten echtpaar kijkt terug op een leven vol mooie herinneringen en geniet nog altijd van hun gezamenlijke jaren in Ter Apel.