Eerste Kinderbos van Groningen in Sellingen

SELLINGEN – In de gemeente Westerwolde komt een bijzonder nieuw bos: Kinderbos Sellingen. Het ligt op grond van Staatsbosbeheer en is het eerste Kinderbos in de provincie Groningen. Op zaterdag 7 maart 2026 planten kinderen, samen met hun familie, de eerste bomen en struiken. Het nieuwe bos sluit aan op bestaande natuur, waardoor er meer ruimte komt voor planten en dieren.

Een boom voor ieder kind

Een boom planten voor een kind is een oude traditie. Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag zetten die traditie samen voort met de Kinderbossen. Ouders, grootouders en andere geïnteresseerden kunnen een boom en vijf struiken kopen en zo een kind een uniek groen cadeau geven. Kinderen planten deze bomen zelf, samen met hun familie en de boswachters van Staatsbosbeheer, tijdens de jaarlijkse plantdag.

Gezellige plantdag

Iedereen die voor 14 februari 2026 een boom en struiken bestelt, krijgt een uitnodiging voor de feestelijke plantdag op 7 maart 2026. Boswachter Jelka Vale vertelt die dag over het gebied, het nieuwe bos en waarom deze bomen en struiken hier goed passen. Ze laat ook zien hoe je een boom plant.

Iedere planter krijgt na afloop een plantcertificaat en de naam van het kind komt op een digitale plaquette.

Prachtige plek in de natuur

Kinderbos Sellingen ligt bij het Ruiten-Aa-kanaal en de Slangenborgerweg, tussen akkers en bossen van Staatsbosbeheer. Het gebied staat bekend om oude bossen, heide, graslanden en kronkelende beekdalen. De bossen zijn soms al meer dan 1.000 jaar oud. Ook de ijsvogel laat zich hier vaak zien.

Een bos dat groeit met kinderen mee

Alle geplante bomen en struiken vormen samen een nieuw bos. En elk jaar komen er meer bomen en struiken bij op de plantdag. Na verloop van tijd zijn de losse bomen en struiken niet meer herkenbaar en groeien ze samen uit tot een prachtig bos. Sommige soorten worden grote bomen, andere blijven kleiner en geven nectar of bessen voor dieren. Door de mix van soorten wordt het bos rijk aan leven en een fijne plek om te wandelen, spelen en van de natuur te genieten.

Kinderbossen in heel Nederland

Het Kinderbos in Sellingen sluit aan bij het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag: ieder kind in contact brengen met bomen. Er zijn al Kinderbossen in Overijssel, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Limburg. Kijk voor meer informatie op www.kinderbos.nl .

Bron: Staatsbosbeheer